''Божественные красотки'': Оля Полякова с дочерью похвастались фигурами в купальниках

Украинская поп-дива Оля Полякова и ее старшая дочь Мария, которая недавно удивила внешностью после похудения, похвастались подписчикам в сети стройными фигурами в купальниках.

Совместные фотографии артистка опубликовала на личной странице в Instagram, поинтересовавшись у фолловеров, насколько они с дочерью похожи.

"Говорят мы похожи? Неужели? Похожи?" - прокомментировала она серию снимков.

Всего за несколько часов пост Поляковой собрал более 140 тыс. лайков, а также пару тысяч комментариев, в которых пользователи сети взялись расхваливать внешность мамы и дочери.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Божественные красотки", "Еще как похожи, очаровашки", "Шикарные", - отметили под снимками.

Судя по всему, Полякова чувствует себя значительно лучше. Ранее артистка сообщила фанам, что не выходит в прямые эфиры и не публикует свежих фото из-за болезни, которая "свалила" ее вскоре по прилету в Таиланд.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Как сообщалось ранее, украинская поп-дива, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева также заболела и угодила в больницу во время отпуска, который проводит в Дубае (ОАЭ) вместе с супругом Владимиром Дантесом.

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