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''Боже, дай нам больше пох**зма'': Шнуров громко высказался о разрыве РПЦ с Константинополем

23.8тЧитать материал на украинском

Скандальный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал на решение Русской православной церкви прекратить отношения с Вселенским патриархатом, написав об этом дерзкое стихотворение.

Эпатажный певец в строчках стиха иронично отметил, что в Минске "православные ребята поделили благодать", а сам он просит в матерной форме у бога сил, чтобы люди сумели преодолеть сложившуюся скандальную ситуацию. Текст стихотворения Шнур традиционно опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Православные ребята, христиане поделили в Минске благодать. Но не выйдет море, гром не грянет и других последствий не видать", - высказался Шнуров о шумихе, которая образовалась вокруг РПЦ.

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Далее приводим полный текст стихотворения (осторожно, присутствует ненормативная лексика).

''Боже, дай нам больше пох**зма'': Шнуров громко высказался о разрыве РПЦ с Константинополем

Многие подписчики Шнурова не согласились с его стихом, отметив, что у российского населения и так слишком много безразличия ко всему, что происходит в стране.

''Боже, дай нам больше пох**зма'': Шнуров громко высказался о разрыве РПЦ с Константинополем

''Боже, дай нам больше пох**зма'': Шнуров громко высказался о разрыве РПЦ с Константинополем

''Боже, дай нам больше пох**зма'': Шнуров громко высказался о разрыве РПЦ с Константинополем

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за потенциального предоставления Украине Томоса, после чего Украинская православная церковь станет независимой.

Белорусская православная церковь также вслед за РПЦ объявила о разрыве с Константинополем.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Сергей Шнуров
Объект
УАПЦ
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Если у Шнурова вытутаированы купала на спине, то это не значит, что он имеет отношение к Церкви
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