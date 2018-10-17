''Боже, дай нам больше пох**зма'': Шнуров громко высказался о разрыве РПЦ с Константинополем

Скандальный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал на решение Русской православной церкви прекратить отношения с Вселенским патриархатом, написав об этом дерзкое стихотворение.

Эпатажный певец в строчках стиха иронично отметил, что в Минске "православные ребята поделили благодать", а сам он просит в матерной форме у бога сил, чтобы люди сумели преодолеть сложившуюся скандальную ситуацию. Текст стихотворения Шнур традиционно опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Православные ребята, христиане поделили в Минске благодать. Но не выйдет море, гром не грянет и других последствий не видать", - высказался Шнуров о шумихе, которая образовалась вокруг РПЦ.

Далее приводим полный текст стихотворения (осторожно, присутствует ненормативная лексика).

Многие подписчики Шнурова не согласились с его стихом, отметив, что у российского населения и так слишком много безразличия ко всему, что происходит в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за потенциального предоставления Украине Томоса, после чего Украинская православная церковь станет независимой.

Белорусская православная церковь также вслед за РПЦ объявила о разрыве с Константинополем.