МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

"Его чувство – страх": Борис Акунин объяснил, почему Путин превратился в "монстра"

1.6тЧитать материал на украинском

Российский писатель Борис Акунин, который уже несколько лет живет в Лондоне, высказался о России и власти Владимира Путина.

"Путин превратился в страшного диктатора... Вы же помните, он был человеком вполне демократичным? Он стал "монстром", — сказал Акунин в интервью журналистке Ирине Шихман в программе "А поговорить?", видео которой опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Также писатель добавил, что для того, чтобы Россия стала современным развивающимся государством, стране необходимо объединить население.

Борис Акунин

Борис Акунин

Скриншот видео на YouTube

Новости
"Личная легитимность Путина": Портников спрогнозировал судьбу Крыма

"Надо жить с умом, но до тех пор, пока Россия не станет государством, где все живут вместе и мирно, то любая революция будет заканчиваться диктатурой. Вспомните времена Российской Империи. То что делает Путин сейчас – пытается восстановить некую унитарную вертикальную систему государства, которая в 21 веке работать не будет. Эта система не развивается, все становится тормозом. И всякие попытки "перекрасить фасад не сделав новый фундамент" – провальный", – добавил писатель.

Борис Акунин и Ирина Шихман

Борис Акунин и Ирина Шихман

Скриншот видео на YouTube

Помимо прочего, он указал, что Путин напоминает ему императоров Николая или Александра.

"Это правители, главным чувством которых являлся страх. Путин так же поступает", – подытожил Акунин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Акунин резко высказался о России и е агрессии в Украине:

"Весь 2014 год был таким. Начиная с Крыма, Боинга, ситуации на Донбассе. Я вдруг ощутил себя в каком-то меньшинстве на этом празднике жизни. Я понял, что ошибался, неправильно понимал свою страну".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Борис Акунин
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения