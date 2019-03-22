"Его чувство – страх": Борис Акунин объяснил, почему Путин превратился в "монстра"

Российский писатель Борис Акунин, который уже несколько лет живет в Лондоне, высказался о России и власти Владимира Путина.

"Путин превратился в страшного диктатора... Вы же помните, он был человеком вполне демократичным? Он стал "монстром", — сказал Акунин в интервью журналистке Ирине Шихман в программе "А поговорить?", видео которой опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Также писатель добавил, что для того, чтобы Россия стала современным развивающимся государством, стране необходимо объединить население.

Борис Акунин Скриншот видео на YouTube

"Надо жить с умом, но до тех пор, пока Россия не станет государством, где все живут вместе и мирно, то любая революция будет заканчиваться диктатурой. Вспомните времена Российской Империи. То что делает Путин сейчас – пытается восстановить некую унитарную вертикальную систему государства, которая в 21 веке работать не будет. Эта система не развивается, все становится тормозом. И всякие попытки "перекрасить фасад не сделав новый фундамент" – провальный", – добавил писатель.

Борис Акунин и Ирина Шихман Скриншот видео на YouTube

Помимо прочего, он указал, что Путин напоминает ему императоров Николая или Александра.

"Это правители, главным чувством которых являлся страх. Путин так же поступает", – подытожил Акунин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Акунин резко высказался о России и е агрессии в Украине:

"Весь 2014 год был таким. Начиная с Крыма, Боинга, ситуации на Донбассе. Я вдруг ощутил себя в каком-то меньшинстве на этом празднике жизни. Я понял, что ошибался, неправильно понимал свою страну".

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