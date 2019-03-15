Борьба за жизнь до последнего вздоха: звезды, которых сразили тяжелые болезни в молодости

Уже несколько дней в сети обсуждают печальную новость: 38-летняя российская телеведущая, певица и актриса Юлия Началова была госпитализирована в тяжелом состоянии – у женщины резко подскочил уровень сахара в крови, в связи с чем понадобилась реанимация.

Причины болезни Началовой официально не разглашаются, ее представители сообщали об обострении подагры, сахарный диабет, и даже алкоголизм (правда, только в качестве провоцирующего фактора). Несмотря на то, что поначалу менеджмент артистки тщательно скрывал любые данные о ее состоянии, стало известно, что с каждым днем Юлии становится все хуже, а шансы на выздоровление стремительно падают.

Юлия Началова и Жанна Фриске Сплетник

Увы, это не единичный случай. От тяжелых заболеваний страдали многие украинские и российские, а также знаменитости мирового масштаба. При этом многие из них – в достаточно молодом возрасте. Некоторым удалось побороть недуги, другие же оказались бессильными перед страшными болезнями. OBOZREVATEL предлагает узнать имена знаменитостей, которые сумели выстоять перед заболеваниями, а также вспомнить о тех, кто ушел слишком рано.

Юлия Началова, 38 лет

Безусловно, ее история считается одной из самых обсуждаемых в настоящее время. После того, как в сети прогремели новости о госпитализации Юлии, многие поклонники отказывались верить в ужасное. Но, беда в том, что с каждым днем состояние артистки ухудшается. Спустя несколько дней после госпитализации, ее близкие сообщили: Началова находится в крайне тяжелом состоянии и им остается только молиться за ее здоровье.

Собственно, информация, которую распространяют инсайдеры только подтверждает опасения: рекордно высокий уровень сахара в крови, который, фактически, является несовместимым с жизнью (от 33 миллимолей, при норме в 3,3), почечная недостаточность и даже отек мозга. Телезвезду вынуждены были присоединить к аппарату искусственной вентиляции легких, а также ввести в состояние комы. После новостей об отеке головного мозга врачи заявили: шансы на спасение малы, но близкие и поклонники не прекращают верить в лучшее.

Жанна Фриске, 40 лет

Жанна Фриске Хочу.ua

Известная певица, участница некогда популярной группы "Блестящие" Жанна Фриске долгое время скрывала болезнь. О том, что артистка страдает серьезным онкологическим заболеванием, стало известно от ее супруга, молодого шоумена Дмитрия Шепелева. Тогда, в 2015-м, фанаты пришли в ужас от новости: Жанне диагностировали неоперабельную опухоль мозга. Незадолго до этого артистка родила первенца – сына Платона.

Жанна Фриске (справа) после лечения Главред

Новости Тайный возлюбленный Фриске перестал скрывать правду о ее сыне

Жанна Фриске (справа) после лечения СтарХит

Фриске не стало 15 июня, буквально через несколько недель ей исполнился бы 41 год. Последние месяцы жизни Жанна была в коме и ее семья тщательно скрывала это. За неделю до кончины Фриске перестала узнавать родных, а последние два дня она провела в абсолютно бессознательном состоянии. Многие поклонники Жанны искренне надеялись на ее выздоровление, а также всеми силами помогали собрать деньги на лечение. В итоге было собрано почти 70 миллионов рублей, которые по воле артистки были переданы на лечение онкобольных детей.

Олег Жуков (звезда группы "Дискотека Авария"), 28 лет

Группа "Дискотека Авария" с Олегом Жуковым 24СМИ

“Это супер диджей, диско суперстар” – эти строчки хита группы “Дискотека Авария” посвящены харизматичному Олегу Жукову. Добродушного толстяка, читающего рэп-вставки на выступлениях, наверняка помнят истинные поклонники коллектива. К сожалению, жизнь музыканта оборвалась на самом пике славы – он умер в возрасте 28 лет. Причиной смерти стала опухоль головного мозга.

В 2001 году, когда “Дискотека Авария” пребывала на пике популярности, активно гастролируя по стране, Жуков почувствовал недомогание. Артиста начали преследовать головные боли и быстрая утомляемость. Поначалу Олег списывал все на загруженность и банальную усталость, но отдых не помогал, а боли усиливались. Тогда музыкант был вынужден обратиться к врачам, которые поставили страшный диагноз – рак мозга. Группа решила не придавать огласке инцидент, и фанаты до последнего пребывали в неведении о недуге звезды танцпола. После многочисленных сеансов химиотерапии в конце 2001 года, врачи давали положительные прогнозы. Увы, 9 февраля 2002-го Олега не стало.

Олег Жуков 24СМИ

К счастью, не все истории борьбы с серьезными болезнями заканчиваются трагично. Существует множество случаев, когда даже на довольно сложных стадиях удается преодолеть недуг. Что касается ярких примеров среди знаменитостей – в первую очередь, это певица Кайли Миноуг и актриса Анджелина Джоли. Также хочется вспомнить и другие случаи.

Евгения Власова, исполнилось 40 лет

История украинской певицы Евгении Власовой была яркой: успешная, молодая и востребованная артистка уже несколько лет пребывала на пике славы, а ее песни напевали тысячи людей. Однако внезапно она пропала из телеэкранов и перестала появляться на публике. Тогда, в 2009 году стало известно – Евгении поставили неутешительный диагноз "злокачественная опухоль". Ей пришлось перенести несколько сложных курсов химиотерапии, операцию и длительный курс восстановления, из-за чего продолжать двигаться по карьерной лестнице стало временно невозможно.

Евгения Власова после химиотерапии Бульвар Гордона

Болезнь отступила. После Химии Власова появлялась на публике без волос (последствия лечения), но никогда не стеснялась этого, а также не уставала благодарить тех, кто помог ей собрать нужную сумму на процедуры. По словам артистки, это были 33 человека, достаточно известных в Украине, но их имена она до сих пор не разглашает.

К слову, после борьбы с онкологией, спустя 8 лет дали о себе знать последствия хирургического вмешательства: в кишечнике образовались спайки, спровоцировавшие непроходимость. В 2017 году Евгения Власова вновь прошла через тяжелый путь лечения: 12 дней в тяжелом состоянии, 4 операции и, как результат, огромное количество ограничений, в частности и в творческой деятельности (артистка больше не могла заниматься музыкой полноценно).

Недавно Власова порадовала фанов снимками, на которых продемонстрировала "здоровую внешность", чему они были очень рады.

Елена Темникова, 33 года

Елена Темникова Вокруг ТВ

Российская секс-бомба, певица, бывшая солистка группы "Серебро" в 2018 году ошарашила сообщением о том, что у нее серьезное и практически неизлечимое аутоимунное заболевание. Ранее она скрывала информацию о здоровье, но когда последствия недуга стали проявляться на коже – пришлось признаться. В частности. из-за того, что злые языки то и дело начали обвинять ее в злоупотреблении наркотиками.

"У меня аутоиммунное. И, как "побочка", проблемы с кожей на лице. Ее можно пережить и побороть. Если честно, не хочу обсуждать болезнь. С весны я борюсь всеми силами. Мои близкие, друзья, родные со мной. Со мной профессора и врачи в Москве и Швейцарии", — рассказывала Темникова.

Певица рассказала, что ей пришлось долго искать врачей, которые смогли поставить правильный диагноз. После продолжительного лечения ей стало значительно лучше, хотя проблемы с кожей лица все еще остались. В данный момент артистка проходит курс лечения для улучшения работы щитовидной железы с целью избежать рецидива болезни.

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