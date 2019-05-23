Больше сотни гостей: всплыли новые детали "свадьбы века" Потапа и Каменских

На свадьбе Алексея Потапенко (Потап) и Насти Каменских (NK) присутствовало больше сотни гостей.

По данным издания "Страна", сами молодожены это событие назвали "свадьбой века", ведь оно долго скрывалось от посторонних, а в итоге завершилось шикарной вечеринкой в элитном ресторане итальянской кухни Fabius на Столичном шоссе.

Уточняется, что заведение открылось сравнительно недавно, но стало одним из модных мест для отдыха. Одно место с гостя на банкете без алкоголя и обслуживания стоит от 1500 гривен. Каменских и Потап арендовали всю территорию, которое закрылось на 23 мая и усиленно охраняется.

Потапенко и Каменских надели кольца Instagram@fan_potap_nastya fan_potap_nastya

Свадьба Потапенко и Каменских Instagram@reiband

На торжество гости попадали исключительно по приглашениям и спискам. Звезды начали съезжаться около 17:00. Среди гостей журналисты увидели: Тину Кароль, Ольгу Полякову, Надю Дорофееву с супругом, Катю Осадчую, Машу Ефросинину. Также присутствовал Алексей Завгородний (Позитив), продюсер Юрий Никитин с супругой Ольгой Горбачевой, Мика Филатов (студия "Квартал 95").

Настя Каменских и Алексей Потапенко Instagram@time_and_glass____ptp_and_nk

Соня Плакидюк на свадьбе Потапа и Насти

Каменских и Потапенко прибыли раньше всех. Их завезли через задний двор ресторана. После росписи под аркой, гости начали фотографироваться с молодоженами.

Организацией торжества занималось ивент-агентство Людмилы Голубицкой - GG PROJECT, за флористику отвечала самая дорогая цветочная компания Fiori.

Тамадой на свадьбе был 48-летний актер Юрий Горбунов, чьи услуги стоят около $4000-5000. А главным по музыкальному оформлению позвали Андрея Соловьева, которого очень часто заказывают для свадебных вечеринок.

Тина Кароль на свадьбе

Алексей Завгородний (Позитив)

Юрий Никитин и Ольга Горбачева

Сергей Созановский и Ирина Костюк

Оля Полякова

Мика Филатов в белой рубашке

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