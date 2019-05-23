Больше сотни гостей: всплыли новые детали "свадьбы века" Потапа и Каменских

На свадьбе Алексея Потапенко (Потап) и Насти Каменских (NK) присутствовало больше сотни гостей.
По данным издания "Страна", сами молодожены это событие назвали "свадьбой века", ведь оно долго скрывалось от посторонних, а в итоге завершилось шикарной вечеринкой в элитном ресторане итальянской кухни Fabius на Столичном шоссе.
Уточняется, что заведение открылось сравнительно недавно, но стало одним из модных мест для отдыха. Одно место с гостя на банкете без алкоголя и обслуживания стоит от 1500 гривен. Каменских и Потап арендовали всю территорию, которое закрылось на 23 мая и усиленно охраняется.
Потапенко и Каменских надели кольца
Instagram@fan_potap_nastya fan_potap_nastya
Свадьба Потапенко и Каменских
Instagram@reiband
На торжество гости попадали исключительно по приглашениям и спискам. Звезды начали съезжаться около 17:00. Среди гостей журналисты увидели: Тину Кароль, Ольгу Полякову, Надю Дорофееву с супругом, Катю Осадчую, Машу Ефросинину. Также присутствовал Алексей Завгородний (Позитив), продюсер Юрий Никитин с супругой Ольгой Горбачевой, Мика Филатов (студия "Квартал 95").
Настя Каменских и Алексей Потапенко
Instagram@time_and_glass____ptp_and_nk
Соня Плакидюк на свадьбе Потапа и Насти
Каменских и Потапенко прибыли раньше всех. Их завезли через задний двор ресторана. После росписи под аркой, гости начали фотографироваться с молодоженами.
Организацией торжества занималось ивент-агентство Людмилы Голубицкой - GG PROJECT, за флористику отвечала самая дорогая цветочная компания Fiori.
Тамадой на свадьбе был 48-летний актер Юрий Горбунов, чьи услуги стоят около $4000-5000. А главным по музыкальному оформлению позвали Андрея Соловьева, которого очень часто заказывают для свадебных вечеринок.
Тина Кароль на свадьбе
Алексей Завгородний (Позитив)
Юрий Никитин и Ольга Горбачева
Сергей Созановский и Ирина Костюк
Оля Полякова
Мика Филатов в белой рубашке
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая Потап нарушил молчание по поводу свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви.
Ресторан, в котором проходило торжество, был засекречен, но OBOZREVATEL выяснил название заведения, в котором получио комментарий менеджеров.
Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантовв социальных сетях.
Читайте в нашем материале, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания дуэта.
Появились первые видео с официальной церемонии, где показали, как Потап и Настя обменялись кольцами.
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