''Больше ничего не видно'': Каменских показала декольте крупным планом

Известная украинская певица Настя Каменских поделилась новой фотографией с глубоким декольте.

Снимок артистка обнародовала в Instagram. На фото Каменских позирует в белой открытой майке.

"Я хотела поработать с иностранными авторами – я этого достигла. Я познакомилась с крутыми ребятами с американских студий, на которых работали Britney Spears, Backstreet Boys, Kenny West, JLo, Christina Aguilera. Мне предложили поработать с ними – и вот невероятный результат. Зажигательный трек, который я пою на двух любимых языках. Я съездила в Майами и там презентовала этот хит на мировых каналах!" - похвасталась певица под фото.

Фанаты остались в восторге от ее фото.

"Очень красивая грудь", "Каменских, ты бомба!", "Груди прям вылетают", "Секс-бомба", "Шикарно выглядишь", - пишут поклонники Каменских.

Однако нашлись и те, кто высмеял артистку за ее новое фото. В частности, были и те, кто остался недоволен чрезмерной откровенностью фото.

"Эх, увидим ли мы когда-нибудь фотографию Насти в библиотеке, в музее, в театре? Глупые мечты правда?", "Груди прям вылетают. А сексуальность пышит. Аж зашкаливает", "Сиськи просто бомба", "Майка хорошая…больше ничего не видно…", "Давай фото откровенней", "Настя, а может назад... в шикарное тело".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Настя Каменских (NK) презентовала новый клип на песню "Lomala", из-за которого ее подняли на смех фанаты в сети.