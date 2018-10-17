''Больше ничего не видно'': Каменских показала декольте крупным планом

Известная украинская певица Настя Каменских поделилась новой фотографией с глубоким декольте.
Снимок артистка обнародовала в Instagram. На фото Каменских позирует в белой открытой майке.
"Я хотела поработать с иностранными авторами – я этого достигла. Я познакомилась с крутыми ребятами с американских студий, на которых работали Britney Spears, Backstreet Boys, Kenny West, JLo, Christina Aguilera. Мне предложили поработать с ними – и вот невероятный результат. Зажигательный трек, который я пою на двух любимых языках. Я съездила в Майами и там презентовала этот хит на мировых каналах!" - похвасталась певица под фото.
Фанаты остались в восторге от ее фото.
"Очень красивая грудь", "Каменских, ты бомба!", "Груди прям вылетают", "Секс-бомба", "Шикарно выглядишь", - пишут поклонники Каменских.
Однако нашлись и те, кто высмеял артистку за ее новое фото. В частности, были и те, кто остался недоволен чрезмерной откровенностью фото.
"Эх, увидим ли мы когда-нибудь фотографию Насти в библиотеке, в музее, в театре? Глупые мечты правда?", "Груди прям вылетают. А сексуальность пышит. Аж зашкаливает", "Сиськи просто бомба", "Майка хорошая…больше ничего не видно…", "Давай фото откровенней", "Настя, а может назад... в шикарное тело".
Очередная цель из моего челленджа #obіцяюза100днів, который мы проводим совместно с o.b.®, выполнена. В этот раз напишу вам о #враження и что все мечты осуществимы: я хотела поработать с иностранными авторами – я этого достигла. Я познакомилась с крутыми ребятами с американских студий, на которых работали Britney Spears, Backstreet Boys, Kenny West, JLo, Christina Aguilera. Мне предложили поработать с ними – и вот невероятный результат. Зажигательный трек, который я пою на двух любимых языках. Я съездила в Майами и там презентовала этот хит на мировых каналах! . Была бы эта поездка реальной, если бы я не пообещала себе поработать со всемирноизвестными авторами ? Уверенна, что НЕТ! Я дала обещание себе – я его достигла. Присоединяйтесь и вы ко мне! Участвуйте в нашем челлендже #оbіцяюза100днів ! Решайтесь на большее, надеюсь, мой пример поможет вам поставить перед собой амбициозные цели и вдохновит их достичь. А мы с o.b.® будем дарить вам подарки 💋Детали, условия, правила и розыгрыш подарков на @ob_do_promo_ua . Цель совершить крутую поездку - done✔️
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Настя Каменских (NK) презентовала новый клип на песню "Lomala", из-за которого ее подняли на смех фанаты в сети.