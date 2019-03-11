"Больная прабабка задирает юбку!" В России ополчились на Пугачеву из-за нашумевшего концерта

Российская звезда, примадонна Алла Пугачева не имеет ни малейшего желания развлекать публику на своем юбилейном концерте по случаю 70-летия. Все, что ее интересует – это деньги, которые она в силу своего возраста даже не сумеет "отработать" и достойно выступить перед зрителями.

Такое мнение выразила известная в РФ скандальная блогер Лена Миро. Она добавила, что искренне не понимает, почему вокруг выступления Пугачевой сосредоточилось столько внимания. Само же поведение артистки она считает нелепым и вульгарным. Об этом Миро написала в своем блоге на LiveJournal.

Алла Пугачева Вокруг ТВ

"По возрасту Пугачева – не просто бабка, а глубокая прабабка. Старая Алла Борисовна не хочет давать свой 20-й по счету, прощальный, юбилейный концерт. Уже сама себя не помнит, а прется на сцену. Зачем, спрашивается? Что больная-пребольная бабка там забыла? Уже и голоса нет, и сил, и даже желания петь, но все равно лезет: задерет повыше юбку, оголив свои артритные колени, и старческим голосом завывает в микрофон" – возмутилась блогер.

Лена Миро раскритиковала подобное поведение примадонны и указала, что оно является нелепым и раздражающим, в особенности желание Пугачевой казаться моложе с помощью молодежных откровенных нарядов.

"С какой, простите, целью? Бабки! Пугачевой мало бабок. Она хочет больше, хоть и понимает, что не в состоянии их отработать. Государственное предприятие выделило на организацию концерта помощь в размере 40 миллионов рублей... То, что порой творится в нашей стране – это настолько глупо, настолько мерзко и низко, что как-то даже руки опускаются", – разразилась критикой Миро, добавив, что лучше бы эти деньги отдали на нужды больных детей, стариков и малоимущих.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за нашумевшего концерта Пугачевой в сети разгорелся ряд скандалов. В первую очередь пользователей возмутило то, что артистке одно из государственных учреждений предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей для организации мероприятия.

Также музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что получая такую сумму на концерт, примадонна высокомерно и корыстно использует свое имя. Также поведение артистки Соседов назвал хамским и циничным.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что Пугачева своей выходкой разъярила публику, "помахав перед ней красной тряпкой", и волна недовольства в ее адрес только усилится.

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