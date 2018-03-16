Болезненный конфуз Монатика на сцене вызвал восторг: видео

Украинский хитмейкер Monatik привел в восторг своих фанов на сцене в Минске (Беларусь), где с артистом случился малоприятный конфуз.

Выходя в зал, певец провалился одной ногой в щель на сцене и упал. Однако тут же поднялся и продолжил петь. Эпизод инцидента появился на странице артиста в Instagram.

"Минск звучит сногсшибательно. Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции", - прокомментировал видео Monatik.

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При этом фолловеры певца пришли в восторг от его профессионализма. Некоторые из них предположили, что падение наверняка было болезненным.

“Капец. Больно очень я думаю", "Монатик, ты молодец, крутой! Упал, поднялся и продолжил!", "Вот она, черта профессионального артиста. Красавчик, Монатик", - стали писать в комментариях.

Прокомментировали ситуацию и посетители концерта в Минске.

"Была на этом концерте и стояла где-то в середине танцпола, и не заметила, как упал Монатик...Значит он сделал это очень профессионально, так что даже зрители не заметили падения..." - добавили под видео.

Менее чем за сутки ролик собрал более 90 тыс. просмотров.

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