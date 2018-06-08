Богдан Юсипчук: "Я сделаю то, чего не делал до меня ни один Холостяк"

Недавно зрители СТБ впервые за всю историю романтического реалити "Холостяк" узнали, кого создатели проекта рассматривают в качестве девятого главного героя. Один из претендентов – актер и самый красивый мужчина в мире по версии конкурса Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук.

Как рассказал потенциальный Холостяк-9, рядом с собой он видит девушку, которая будет красива внутренне и внешне, а также умна, инициативна, с целью и четкой жизненной позицией, верна, любяща и принимающая любовь. Мужчина также мечтает, чтобы у него с избранницей была одна цель на двоих.

"Вокруг много девушек с виду красавиц, а в душе все наоборот, просто за внешним обликом это легче скрыть", - объясняет он.

Богдан холост, потому как желание создать семью, по его словам, пришло к нему со временем. Но если он пойдет искать любовь на проекте, то обещает сделать то, чего не делал ни один Холостяк до него.

"Это будет действительно насыщенно и интересно. Главное - раскрыть каждую девушку, чтобы они не играли а "были", тогда все будет искренне и по-настоящему", - интригует Богдан.

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Богдан Юсипчук Фото: пресс-служба

Впервые за всю историю романтического реалити "Холостяк" зрители СТБ получили возможность принять участие в выборе главного героя. В эфире финального пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" Роза Аль-Намри назвала имена 5 претендентов, один из которых может стать девятым Холостяком. Это Никита Добрынин, Артем Приходько, Сергей Цибульский, Богдан Юсипчук, Владислав Безрук. Проголосовать за своего фаворита или предложить свой вариант можно на официальном сайте и на страничках в социальных сетях телеканала СТБ, а также в приложении "Телепортал".

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Артем Приходько рассказал в своем интервью, чего ожидает от проекта "Холостяк" и какую девушку ищет.