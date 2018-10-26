''Бог пожалел...'' Жена Караченцова рассказала о последних днях жизни актера

Российская актриса, супруга умершего артиста Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о последних днях тяжелобольного супруга, отметив, что он держался из последних сил.

Также Поргина подчеркнула, что актер в последнее время часто говорил, что все лучшее - впереди. Об этом пишет Life.Ru(чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Он держался до последнего... Очень сильный человек: и физически, и духовно. Мы за него молились, и Бог его пожалел, чтобы больше не мучить. Он покинул этот мир совершенно подготовленным для рая", - поделилась Людмила, назвав Караченцова "гениальным актером и уникальной личностью".

Экспресс-газета

Также Поргина озвучила последние слова Николая Караченцова, адресованные ей.

"Не бойся, все будет хорошо, мы с тобой венчанные. Господь с нами", - сказал актер перед смертью.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый советский и российский актер Николай Караченцов умер утром 26 октября. Артист не дожил всего один день до своего 74-летия. Больше года Николай Караченцов боролся с раком легких. 13 октября стало известно, что артист угодил в клинику и не мог самостоятельно дышать - помимо тяжелого заболевания у него развилось воспаление легких. В пятницу у Караченцова отказали почки, что и стало причиной смерти.