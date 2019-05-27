"Бог поцеловал его крепко!" Вероятный победитель "Голос. Діти" заставил судей рыдать

В ходе первого выпуска пятого сезона шоу "Голос. Діти" выступил юный грузинский певец Саша Зазарашвили, который заставил плакать всех судей проекта.

12-летний парень исполнил хит Селин Дион All Вy Мyself. Егоголос звучал настолько уверенно и чисто, что он с первых нот повернул к себе всех судей. Джамала, DZIDZIO и "Время и Стекло" расплакались во время выступления. Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Все члени жюри назвали Сашу вероятным победителем пятого сезона детского "Голоса" в Украине и начали бороться за то, чтобы певец выбрал команду каждого из них для дальнейшего пути на шоу. Все подробности первого выпуска читайте здесь.

Голос. Діти YouTube

В итоге подросток выбрал в качестве тренеров Надю Дорофееву и Позитива из группы "Время и Стекло". Музыканты отметили, что юного певца "крепко поцеловал Бог", который одарил его таким талантом.

"Этот сезон стоило сделать только для тебя! Гениально!" – отметили на проекте.

Время и Стекло YouTube

Время и Стекло YouTube

Отметим, в сети также возник ажиотаж вокруг выступления. Пользователи прокомментировали, что Саша стал единственным участником первого выпуска "Голос. Діти", от которого "по коже побежали мурашки".

Дзидзьо с Сашей Зазарашвили YouTube

Джамала YouTube

"Спел очень сильно, аж до слез и мурашек. Ни в одном языке нет слов: чтобы выразить: насколько это было круто", – отметили комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель жюри украинского вокального проекта "Голос. Діти", эпатажный певец DZIDZIO (Михаил Хома) ошарашил внезапным заявлением во время первого выпуска шоу. Артист вспомнил жуткую историю из детства, когда два года жил с уверенность, что "убил" свою бабушку.

Кто победит на "Голос країни" - читай в нашем Instagram.