"Бог любит троицу": еще один украинский артист допустил выдвижение в президенты

"Бог любит троицу", и украинский шоумен, продюсер и певец Андрей Данилко не видит ничего "страшного" в том, если вместе со Святославом Вакарчуком и Владимиром Зеленским станет третьим звездным кандидатом на пост президента Украины.

Так в интервью порталу "КП в Украине" артист отреагировал на предложение журналиста податься в политику.

"Я ничего в этом страшного не вижу, если я буду третьим. Бог любит троицу. Было бы хорошо", - ответил Данилко.

При этом шоумен упомянул, что его часто критикуют якобы за незнание украинского языка.

"Но вы же не профессионал, мову не знаете" - говорят. Я мову знаю, у меня нет опыта общения", - признался он.

Напомним, кандидатуру Святослава Вакарчука на пост президента Украины недавно поддержал еще один украинский артист. Лидер группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта признался, что проголосовал бы за певца по той причине, что в случае с таким кандидатом "может быть меньше опасений, что этот человек испорчен".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Андрей Данилко и Сергей Притула снимутся в эротической комедии.