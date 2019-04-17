Боевики пригрозили Израилю бойней на Евровидении-2019: что известно

Боевики палестинского движения ХАМАС пригрозили сорвать международный песенный конкурс Евровидение-2019 в Тель-Авиве.
Они разместили видео с требованиями к Израилю снять блокаду с Палестины и соблюдать соглашения, передает I24news (чтобы посмотреть ролик с угрозами, проскролльте до конца страницы).
"Снимите блокаду и соблюдайте соглашения. Признайте наши требования, чтобы вы могли праздновать", – сказано в ролике, в котором, вероятно, речь идет о договоренности по поводу прекращения огня.
Боевики предупредили, что выпустят по Тель-Авиву ракеты во время конкурса, если Израиль не выполнит требования. А на мероприятие, по предварительным прогнозам, должны приехать тысячи зрителей со всего мира.
ХАМАС
Abed Rahim Khatib/ Flash90
ХАМАС обозначил выставочный комплекс "Ганей Тааруха", в котором будет проходить Евровидение, мишенью для ударов.
Уточняется, что дата проведения конкурса совпадает с празднованием палестинцами "Накбы", что в переводе означает "катастрофа". Это понятие применяется к исходу около 725 тысяч палестинских арабов вследствие Арабо-израильской войны и Шестидневной войны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Песенный конкурс Евровидение-2019 будет проходить в Тель-Авиве с 14 мая.
Организаторы престижного соревнования обнародовали полный список стран-участниц, а также рассказали некоторые подробности о конкурсе.
Евровидение в Израиле пройдет под лозунгом "Позволь себе мечтать!" ("Dare to Dream").
Также стало известно, как будут выглядеть официальный логотип и сцена международного песенного конкурса.
Ведущими мероприятия будут популярные израильские знаменитости: Бар Рафаэли, Эрез Таль, Асси Азар и Люси Аюб.
Украина в этом году не будет участвовать в Евровидении после скандала с итогами Национального отбора, в ходе которого победила MARUV .
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