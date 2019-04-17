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/Шоубиз

Боевики пригрозили Израилю бойней на Евровидении-2019: что известно

1.7тЧитать материал на украинском

Боевики палестинского движения ХАМАС пригрозили сорвать международный песенный конкурс Евровидение-2019 в Тель-Авиве.

Они разместили видео с требованиями к Израилю снять блокаду с Палестины и соблюдать соглашения, передает I24news (чтобы посмотреть ролик с угрозами, проскролльте до конца страницы).

"Снимите блокаду и соблюдайте соглашения. Признайте наши требования, чтобы вы могли праздновать", – сказано в ролике, в котором, вероятно, речь идет о договоренности по поводу прекращения огня.

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Боевики предупредили, что выпустят по Тель-Авиву ракеты во время конкурса, если Израиль не выполнит требования. А на мероприятие, по предварительным прогнозам, должны приехать тысячи зрителей со всего мира.

ХАМАС

ХАМАС

Abed Rahim Khatib/ Flash90

ХАМАС обозначил выставочный комплекс "Ганей Тааруха", в котором будет проходить Евровидение, мишенью для ударов.

Уточняется, что дата проведения конкурса совпадает с празднованием палестинцами "Накбы", что в переводе означает "катастрофа". Это понятие применяется к исходу около 725 тысяч палестинских арабов вследствие Арабо-израильской войны и Шестидневной войны.

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Тема
Евровидение-2019
Место
Израиль
Тег
Евровидение
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Time мягкая бумага?
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Украины там нет
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
И ведь не врут же!
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