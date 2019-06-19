"Бл**ун!" Украинская певица раскрыла правду о браке с возлюбленным Ани Лорак

Украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) рассказала о браке с музыкантом и саунд-продюсером компании Black Star Inc. Егором Глебом, который сейчас закрутил роман с 40-летней исполнительницей Ани Лорак.

По словам Татьяны Решетняк, Глеб постоянно ей изменял, а также приходил домой пьяным и испачканным в женской помаде. Однако, по словам TAYANNA, личная драма ее "закалила" и помогла поменять отношение к другим мужчинам. Об этом шла речь в интервью ведущему Славе Демину для шоу "Слава+" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В своих прошлых браках Татьяна зависела от мужчин и это, по ее словам, было огромной ошибкой. С саунд-продюсером Black Star Егором Глебом украинская артистка прожила в браке три года и родила от мужчины сына Даниэля (мальчику в настоящий момент 6 лет).

TAYANNA и Егор Глеб

"Мой бывший муж, который является отцом для моего сына, был из категории "юхуу" (гулящим мужчиной. – Ред). Сейчас он наплывами появляется в жизни Даниэля: он приходит к сыну, поиграл-поиграл со словами "Боже, это мой сын, я его обожаю, это моя вселенная", а через два дня снова, как волна, исчезает на полгода", – поделилась личным TAYANNA.

При этом ведущий обозвал мужчину "бл**уном", на что Татьяна ответила, что не желала применять подобные слова, но именно так можно точнее всего описать ее экс-возлюбленного.

TAYANNA Скриншот из видео (YouTube)

Украинская звезда также указала, что хочет, чтобы рядом с ее ребенком все время был отец, но сейчас Даниэль воспринимает только ее, а о биологическом отце почти не вспоминает. При этом на бывшего мужа певица зла не держит.

Она уточнила, что роман Егора с украинкой Ани Лорак ее не смущает, а на личной странице Каролины она пожелала паре любви и счастья.

"Сейчас нечего обвинять человека, у него такая жизнь, он так воспринимает эту ситуацию. Видимо, у него нет инстинкта отца или ощущения отцовства, поэтому он так живет",– подытожила TAYANNA.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети распространили информацию о том, что бывший муж Татьяны Решетняк Егор Глеб закрутил роман с Ани Лорак, которая в январе 2019 года развелась со своим супругом. Слухи о новом спутнике Лорак спровоцировало их совместное видео с Егором Глебом на одном из мероприятий. Пока пара официально не прокомментировала свои отношения, однако они не стесняясь публикуют романтические снимки в социальных сетях.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал