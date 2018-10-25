''Блудницу во мне заприметил...'' Седокова озадачила фанатов признанием о мужчинах

Украинская певица, экс-вокалистка культового коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова заинтриговала фанов рассказом о мужчинах и личных отношениях.

Скандальная артистка разместила на своей странице в Instagram стихотворение, в котором говорится о том, как к женщине относились разные мужчины. Многие фанаты провели параллель с личной жизнью Анны, сделав вывод, что стих является отчасти автобиографическим.

Седокова подчеркнула, что в одной и той же девушке мужчины видят совершенно разные личности, поэтому не стоит для отношений переделывать самих себя, поскольку "всем не угодишь".

Далее приводим полный текст стихотворения:

Для разных мужчин становилась я новой. Для первого - дурочкой, чистый наив. Второму казалось излишне суровой, А что? Он "мурчал" надоевший мотив! Для третьего музой явилась, богиней! Он даже "сваял" для меня пьедестал! Но мне не хотелось быть чьей-то святыней, А может быть, просто меня он достал. Четвертый созрел для семьи и для брака Его бизнес-леди влекла за собой. Был пятый сражен кулинарной атакой, Блудницу во мне заприметил шестой. И только один обнаружил все сразу: Слияние воздуха, льда и огня...

Потом произнес оглушившую фразу:

"Ты - женщина! Подлинник... Жаль, не моя..."

Поклонники Анны активно отреагировали на публикацию, отметив, что у Седоковой было столько мужчин, что "можно сбиться со счета", но при этом она так и не сумела найти себе мужа.

"Наприручала", - иронично подчеркнули фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова засветила пошлое фото с очередным мужчиной, за что была раскритикована своими фанатами.