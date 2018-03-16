Близкие Табакова проигнорировали его похороны

Бывшая жена и дочь российского актера Олега Табакова не пришли на его похороны, которые состоялись 15 марта в Москве.

Дочь Александра от первого брака и бывшая супруга Людмила Крылова проигнорировали церемонию прощания с артистом, передает "Комсомольская правда".

"Александра ему не простила", - шептались в публике.

Похороны Олега Табакова РИА Новости

Отметим, что Крылова и Табаков прожили вместе 34 года. Они развелись после того, как у артиста завязался роман с актрисой Мариной Зудиной. Дети от первого брака не простили предательства Табакова. И если старший сын Антон еще нашел в себе силы общаться с отцом, то дочь Александра поставила на их отношениях точку.

Олег Табаков с первой женой Людой (справа) и дочкой Сашей Комсомольская правда

"Ничего вам говорить не хочу, но с Табаковым я контакт давным-давно перестала поддерживать. Думала, новая семья его выходит", - говорила 79-летняя Крылова и добавила, что обязательно вспомнит Табакова добрым словом, однако "без помощи прессы".

Напомним, что последние несколько месяцев Табаков провел в московской клинике. В ноябре 2017 года Табакова госпитализировали, сославшись якобы на плановую проверку здоровья. Однако позже стало известно, что ряд театральных спектаклей с участием актера был отменен, самому же Табакову стало значительно хуже.

В январе состояние артиста улучшилось, он мог ориентироваться в пространстве и времени. Однако уже к концу месяца медики сообщили о резком ухудшении. У Табакова начались судороги, анестезиологи были вынуждены поддерживать состояние глубокой седации.

Как сообщал "Обозреватель", врачи делали самые пессимистичные прогнозы, однако родственники не решались отключить артиста от аппаратов поддержания жизнедеятельности. 12 марта у Табакова произошел сердечный приступ. Он скончался в 15:15 по киевскому времени.