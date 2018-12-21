''Бл**ь!'' Баста вывел из себя Лободу вопросом о деньгах

Российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) поговорил в рамках интервью с украинской певицей Светланой Лободой, заставив ее материться в эфире.

Так, Баста вывел Лободу из себя вопросом о ее заработке в рамках передачи GazLive, выпуск которой опубликован в социальной сети ВКонтакте.

Так, Светлану спросили, на что она потратила свой первый большой гонорар, на что артистка отметила, что изначально работала одновременной танцовщицей и певицей. Ее гонорары составляли около 20 долларов. Также артистка отметила, что очень не любит подобных вопросов.

Светлана Лобода Вконтакте

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"Сейчас я зарабатываю намного больше, первое, что я купила для себя – машину. Я не люблю говорить о том, сколько зарабатываю, это как-то неудобно. Я прилично получаю в месяц, и трачу тоже не меньше, но я не хочу знать точную сумму расходов", – высказалась Светлана, пропустив в своей речи матерное слово "бл**ь".

Светлана Лобода и Баста Вконтакте

Светлана Лобода и Баста Вконтакте

Светлана Лобода и Баста Вконтакте

Также Лобода отметила, что на первые заработанные деньги купила своей маме стиральную машину. Сейчас же она тратит деньги преимущественно на потребности своих двух дочерей.

Посмотреть видео вы можете по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Баста удалил интервью со Светланой Лободой со своего YouTube-канала. Как оказалось, причиной удаления ролика стала интегрированная во все выпуски программы реклама букмекеров.