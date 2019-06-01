Билык на коленях позвали замуж: трогательное видео

Украинский танцор и шоумен Дмитрий Коляденко прямо на сцене встал перед бывшей супругой, певицей Ириной Билык на колено и позвал замуж.
Соответствующее видео с милым признанием опубликовано на странице фанатов артистки в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
Это произошло во время выступления Билык на Miss Blonde Ukraine-2019. Коляденко после песни поднялся на сцену и встал перед бывшей женой на колено.
Дмитрий Коляденко встал на колено перед Ириной Билык
Instagram@fan_iryna_bilyk
"Ира, я все прощу. Возможно, хорошо, что мы расстались. Но самое главное – очень хочется маленькую девочку. Чтобы у нее были волнистые волосы, как у тебя. Одним словом, Ира, выходи за меня", – сказал Коляденко.
В этот момент Билык заявила, что это неожиданно, и она вообще-то замужем. На этом моменте бывший муж ее прервал: "так ты говоришь "да"? А она продолжила, что кольцо очень красивое. Коляденко пытался ее поцеловать под крики и восторг поклонников.
Instagram@fan_iryna_bilyk
Поцелуй Дмитрия Коляденко с Ириной Билык
Instagram@fan_iryna_bilyk
Дмитрий Коляденко и Ирина Билык на сцене
Instagram@fan_iryna_bilyk
Чтобы посмотреть видео с трогательным признанием, листайте вправо
Ещё немного 🥰 фоточек и видео вчерашнего признания @dima_kolyadenko 🎩💍👑 на MissBlonde Ukraine 2019 💥😺 Листаем 👉🏻❤️ . . @missblondeukraine . . . . . . . . 🌿 @bilyk_iryna 🌿 | #IrynaBilyk |#ИринаБилык | | #Bilyk |#ІринаБілик | | #IrinaBilyk |#IraBi | #Билык | | #IraBilyk |#ІраБілик | #Білик | | #миссблонд |#димаколяденко | | #DimaKolyadenko |#💍 |#украина | | #кольцо |#предложение |#коляденко | | #missblondeukraine2019 |#kolyadenko | | #missblondeukraine |#missblonde | | #freedom |#freedomhall |#шок |
Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Билык была замужем несколько раз. Она состояла в браке с моделью Андреем Оверчуком, от которого родила первого сына. После развода был бурный роман с Дмитрием Коляденко. После него Билык вышла замуж за танцора телешоу "Танцы со звездами" Дмитрия Дикусара.
В 2018 году Коляденко откровенно рассказал об отношениях с Билык. Они жили в гражданском браке.
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