Билык на коленях позвали замуж: трогательное видео

Украинский танцор и шоумен Дмитрий Коляденко прямо на сцене встал перед бывшей супругой, певицей Ириной Билык на колено и позвал замуж.

Соответствующее видео с милым признанием опубликовано на странице фанатов артистки в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Это произошло во время выступления Билык на Miss Blonde Ukraine-2019. Коляденко после песни поднялся на сцену и встал перед бывшей женой на колено.

Дмитрий Коляденко встал на колено перед Ириной Билык Instagram@fan_iryna_bilyk

"Ира, я все прощу. Возможно, хорошо, что мы расстались. Но самое главное – очень хочется маленькую девочку. Чтобы у нее были волнистые волосы, как у тебя. Одним словом, Ира, выходи за меня", – сказал Коляденко.

В этот момент Билык заявила, что это неожиданно, и она вообще-то замужем. На этом моменте бывший муж ее прервал: "так ты говоришь "да"? А она продолжила, что кольцо очень красивое. Коляденко пытался ее поцеловать под крики и восторг поклонников.

Instagram@fan_iryna_bilyk

Поцелуй Дмитрия Коляденко с Ириной Билык Instagram@fan_iryna_bilyk

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык на сцене Instagram@fan_iryna_bilyk

Чтобы посмотреть видео с трогательным признанием, листайте вправо

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Билык была замужем несколько раз. Она состояла в браке с моделью Андреем Оверчуком, от которого родила первого сына. После развода был бурный роман с Дмитрием Коляденко. После него Билык вышла замуж за танцора телешоу "Танцы со звездами" Дмитрия Дикусара.

В 2018 году Коляденко откровенно рассказал об отношениях с Билык. Они жили в гражданском браке.

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