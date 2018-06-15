Билли Боб Торнтон сообщил, почему развелся с Джоли

62-летний актер Билли Боб Торнтон вспомнил о браке с Анджелиной Джоли, с которой развелся еще в 2003 году.

По словам актера, им удалось сохранить дружеские отношения. "Я вспоминаю об этом периоде, как о прекрасном времени. Энджи и сейчас является моим другом", — говорит Торнтон.

"У нас был очень разный стиль жизни. Она всегда была открыта миру, а я, наоборот, страдал агорафобией. Я уважаю Анджелину за то, что она верит в то, что делает. Она снимает важные картины и ей все равно, успешны они коммерчески или нет", — признался актер.

Билли Боб Торнтон и Анджелина Джоли познакомились на съемочной площадке фильма "Управляя полетом" в 2000 году и в мае того же года заключили брак. Актриса стала четвертой по счету женой Торнтона и была на 20 лет младше него.

После развода экс-супругам пришлось удалять татуировки с именами друг друга.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что официальный представитель актрисы Анджелины Джоли выступил с заявлением, в котором прокомментировал утечку информацию, касающуюся ее бракоразводного процесса с Брэдом Питтом.