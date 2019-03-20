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Била ногами и изменяла с Илоном Маском: всплыли скандальные факты о разводе Джонни Деппа

1.9тЧитать материал на украинском

Знаменитый голливудский актер Джонни Депп обвинил свою экс-жену Эмбер Херд в измене с американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском. Также он обнародовал новые скандальные подробности о домашнем насилии, в котором пара обвиняет друг друга с момента развода в 2017 году.

Артист утверждает, что экс-супруга оскорбляла его, а также часто била его руками и ногами. Кроме этого, Херд неоднократно попадала под прицелы камер во время рандеву с Маском, что и является одной из причин развода и скандала вокруг него, пишет Daily Mail.

Также опубликованы фото- и видеодоказательства похождений Херд с Илоном Маском, на которых актриса изображена в пиджаке американского предпринимателя, парочка держится за руки и обнимается (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца). .

Илон Маск и Эмбер Херд

Илон Маск и Эмбер Херд

Daily Mail

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На днях Джонни Депп предоставил суду 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено агрессивное поведение его бывшей жены. Артист утверждает, что экс-супруга постоянно оскорбляла его.

Илон Маск и Эмбер Херд

Илон Маск и Эмбер Херд

Daily Mail

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Отметим, брак 55-летнего Деппа и 32-летней Херд длился чуть больше года: они поженились 3 февраля 2015-го, а в мае 2016-го Херд подала на развод, объяснив свое решение непреодолимыми противоречиями в их отношениях. Позже она обвинила мужа в домашнем насилии.

В свою очередь, Херд утверждала, что пьяный Депп однажды "разнес дом" и швырнул ей в лицо смартфон после того, как якобы узнал, что Эмбер ему давно изменяет с 47-летним миллиардером Илоном Маском. По словам самого актера, никакого насилия с его стороны по отношению к супруге не было.

Илон Маск и Эмбер Херд

Илон Маск и Эмбер Херд

Daily Mail

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Джонни Депп обвинил бывшую жену Эмбер Херд в домашнем насилии и потребовал с нее 50 миллионов долларов. Актер сообщил, что девушка однажды кинула в него бутылкой водки и отрезала ему часть пальца на руке

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Илон МаскДжонни ДеппЭмбер Херд
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