МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

''Безумно сексуальная'': участница ''Танців з зірками'' показала фото без белья

4.2тЧитать материал на украинском

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita и бывшая участница проекта ''Танці з зірками'' Анастасия Кумейко, известная также как Dj Nana, предстала перед поклонниками в сети без белья.

Артистка показала горячий снимок в своем Instagram-аккаунте, на котором изображена в откровенном платье, подчеркивающем ее аппетитные формы.

На фото также видно, что свой наряд Нана надела на голое тело – из-под платья просвечивается обнаженная грудь.

Новости
В прозрачном халате за 150 тысяч: Тина Кароль засветилась в откровенном наряде

Фанаты Анастасии пришли в восторг от столь пикантного фото. В комментариях они написали артистке множество комплиментов и слов похвалы.

"Вау, какие ножки! Ты безумно сексуальная и нежная!" – восхитились фолловеры, добавив также, что, по их мнению, это лучшая фотография, которую показывала Кумейко.

''Безумно сексуальная'': участница ''Танців з зірками'' показала фото без белья

''Безумно сексуальная'': участница ''Танців з зірками'' показала фото без белья

''Безумно сексуальная'': участница ''Танців з зірками'' показала фото без белья

''Безумно сексуальная'': участница ''Танців з зірками'' показала фото без белья

Новости
Жена Бабкина показала сексуальное тело в белье

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Dj Nana (Анастасия Кумейко) участвовала в проекте "Танці з зірками'' в паре с известным ресторатором Николаем Тищенко. Пара покинула шоу в четвертом выпуске, уступив тогда своим соперникам Руслану Сеничкину и Яне Цыбульской.

Недавно звезда танцевального шоу предстала перед поклонниками в сети полностью обнаженной. Артистка показала горячий снимок, на котором изображена без белья, прикрыв пикантные части тела прозрачным халатом.

Читайте все новости по теме "Танцы со звездами" на OBOZREVATEL.

Тема
Танцы со звездами
Персона
Анастасия Кумейко
Тег
Танці з зірками
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги