''Безумно сексуальная'': участница ''Танців з зірками'' показала фото без белья

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita и бывшая участница проекта ''Танці з зірками'' Анастасия Кумейко, известная также как Dj Nana, предстала перед поклонниками в сети без белья.

Артистка показала горячий снимок в своем Instagram-аккаунте, на котором изображена в откровенном платье, подчеркивающем ее аппетитные формы.

На фото также видно, что свой наряд Нана надела на голое тело – из-под платья просвечивается обнаженная грудь.

Фанаты Анастасии пришли в восторг от столь пикантного фото. В комментариях они написали артистке множество комплиментов и слов похвалы.

"Вау, какие ножки! Ты безумно сексуальная и нежная!" – восхитились фолловеры, добавив также, что, по их мнению, это лучшая фотография, которую показывала Кумейко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Dj Nana (Анастасия Кумейко) участвовала в проекте "Танці з зірками'' в паре с известным ресторатором Николаем Тищенко. Пара покинула шоу в четвертом выпуске, уступив тогда своим соперникам Руслану Сеничкину и Яне Цыбульской.

Недавно звезда танцевального шоу предстала перед поклонниками в сети полностью обнаженной. Артистка показала горячий снимок, на котором изображена без белья, прикрыв пикантные части тела прозрачным халатом.