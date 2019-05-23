"Безобразная!" Глюкоза вызвала споры в сети пошлым снимком

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, восхитила поклонников пикантным фото.

На нем она позировала в купальнике и прозрачных ботфортах. Соблазнительное фото Глюкоза разместила на личном снимке в Instagram.

Пикантный образ и откровенный наряд вызвали бурную реакцию у поклонников Натальи.

Многие из них отметили, что артистка стала напоминать внешне порно-актрису, другие же указали, что Глюкозе пора уже снять белье вообще.

"Что с лицом? Какая-то тоскливая порнушница... Это ужасно, пора снять вообще купальник", – возмутились поклонники.

"Стала совсем безобразно-вульгарной. Зачем тебе такие снимки? Вы выглядите моложе своих лет, но как надоели эти голые ж*пы", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Глюкоза периодически подогревает интерес публики пикантными снимками. Это вызывает осуждение у некоторых поклонников, которые напоминают, что она – мать.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.