"Бездарно!" Харламов и Батрудтинов разозлили сеть шуткой о священниках

Резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов сняли пародию на известный американский фильм "Очень страшное кино" и нарвались на критику. Так, на видео они предстали в образе священников, чем вызвали негативную реакцию пользователей сети.

Также в пародии приняла участие известная блогер и телеведущая Ида Галич. Видео разместили на странице "Ошуительное Хоу" в Youtube.

Скриншот из видео

С момента публикации ролик собрал свыше 300 тысяч просмотров и более 27 тысяч лайков. В начале ролика "священники" Батрудинов и Харламов говорят о вездесущем зле, завладевшим нынешним молодым и не только поколением.

Скриншот из видео

"Там живет бедная маленькая девочка. Ее душой завладел страшным демон. Я изучил множество книг о различных культах, но не нашел имени этого демона. Она называет его Instagram", - говорит герой Батрудинова.

Скриншот из видео

Во время их разговора, как по сценарию из всех фильмов "ужасов" идет проливной дождь и гроза.

Не все пользователи сети позитивно оценили ролик. Некоторые решили, что такое видео может оскорбить чувства верующих.

"Бездарно! Что бы вы все на одном старом ишаке перевернулись. Всего вам доброго", "Сатанинское кодло в конце", "Интересно,чувства верующих не сильно задели?", "Это днище. Ребята, вы подхватили уровень Петросяна в юморе!", "Что это была за чушь?", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, шоумен и резидент российского Comedy Club Гарик Харламов потроллил мемами известного актера Алексея Панина, чем вызвал его гнев. Несколько мемов на странице Харламова появилось после того, как Панин показал видео с пометкой 18+, где были показаны ноги неизвестной девушки с секусуальным подтекстом

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