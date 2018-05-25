Без Зеленского и Кошевого: кто вошел в "Женский Квартал"

Студия "Квартал 95" придумала и запустила в производство новый масштабный развлекательный телепроект "Женский Квартал". Съемки первых выпусков состоялись в мае в Турции, в рамках ежегодного фестиваля "Весело 2018". Эфир нового проекта состоится на канале "1+1" в новом сезоне.

"Женский Квартал" – это большое концертное юмористическое и музыкальное шоу, в котором правят бал представительницы прекрасного пола. Как говорят авторы нового проекта – это "территория женщин, где они главные, они всегда правы и элегантно шутят о том, что им на самом деле интересно".

14 красивых, умных и талантливых актрис разных жанров будут юморить о том, что важно для каждой современной женщины – о семье, замужестве, быте, красоте, любви и сексе, и, конечно, о мужчинах.

Татьяна Песик, Анастасия Оруджева и Александра Машлятина Фото: пресс-служба

Элина Мбани, Лали Эргемлидзе, Вера Кекелия и Марта Адамчук Фото: пресс-служба

Среди участниц нового юмористического проекта – актриса "Вечернего Квартала" Елена Кравец, вокалистки "Голосу країни" на "1+1" Вера Кекелия, Марта Адамчук, Элина Мбани и Лали Эргемлидзе, актриса сериала "Слуга народа" Ольга Жуковцова-Кияшко, звезды "Лиги смеха" Анастасия Оруджева, Татьяна Песик, Ирина Сопонару, Лера Товстолес, Екатерина Никитина и Александра Машлятина, актриса "Вечернего Киева" Настя Короткая, а также актриса Молодого театра Анастасия Евтушенко.

Интересно, что над сценарием "Женского Квартала" работает авторская группа, в состав которых входят и участницы проекта.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Елена Кравец снялась в профессиональной фотосессии.