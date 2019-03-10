Без пяти минут 50-летняя Дженнифер Лопес выходит замуж

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес официально обручилась со своим избранником - бейсболистом Алексом Родригесом. Вскоре пара сыграет свадьбу и для поп-звезды это будет четвертый брак.

В своем Instagram Лопес опубликовала снимок обручального кольца. В свою очередь, на личной странице в Instagram фотографией поделился и ее будущий супруг. "Она сказала "Да", - прокомментировал снимок спортсмен.

Лопес и Родригес познакомились 14 лет назад, однако их отношения начались только в 2017-м. Для Лопес, которой этим летом исполнится 50, этот брак станет уже четвертым.

На сегодняшний день артистка является матерью близнецов, родившихся в браке с певцом Марком Энтони. У Родригеса также есть две дочери. Дата свадьбы остается пока неизвестной.

Всего за 8 часов Instagram-пост Лопес с радостным известием собрал более 3,5 миллионов лайков. В комментариях поклонники звезды кинулись поздравлять пару с грядущей свадьбой.

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