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"Без него на сцену не смогу выйти": Monatik рассказал о своем странном пристрастии

1.3тЧитать материал на украинском

Украинский певец Дмитрий Монатик поделился своим необычным требованием к организаторам концертов.

Об этом исполнитель рассказал в программе "Утро с Интером", запись которого обнародована на официальном Youtube-канале "Телеканал Интер (Inter TV channel)".

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В райдере артиста обозначается, что в его гримерке всегда должны быть шесть плиток шоколада: четыре – молочного и две – черного.

"Вообще без шоколада не представляю свою жизнь. Это энергия. Я на сцену без куска шоколада не смогу выйти. Ребенка в себе забывать ни в коем случае нельзя", - поделился певец.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, MONATIK (Дима Монатик), который намерен уже 1 июня 2019 года собрать свой первый концерт на НСК "Олимпийском" Stadium Show "Love It Ритм", презентовал яркий проморолик.

Персона
MONATIK
Место
Украина
Объект
концерт
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