"Без него на сцену не смогу выйти": Monatik рассказал о своем странном пристрастии

Украинский певец Дмитрий Монатик поделился своим необычным требованием к организаторам концертов.

Об этом исполнитель рассказал в программе "Утро с Интером", запись которого обнародована на официальном Youtube-канале "Телеканал Интер (Inter TV channel)".

В райдере артиста обозначается, что в его гримерке всегда должны быть шесть плиток шоколада: четыре – молочного и две – черного.

"Вообще без шоколада не представляю свою жизнь. Это энергия. Я на сцену без куска шоколада не смогу выйти. Ребенка в себе забывать ни в коем случае нельзя", - поделился певец.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, MONATIK (Дима Монатик), который намерен уже 1 июня 2019 года собрать свой первый концерт на НСК "Олимпийском" Stadium Show "Love It Ритм", презентовал яркий проморолик.