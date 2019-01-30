Без фонограммы никуда: топ-5 звезд, которые не умеют петь

В украинском и российском шоу-бизнесе есть десятки певиц, но, к сожалению, не все они обладают настоящим талантом или хотя бы имеют музыкальное образование. Например, пение Ольги Бузовой или Нюши без фонограммы оставляет желать лучшего.

OBOZREVATEL предлагает читателю топ-5 украинских и российских артисток, которые не умеют петь.

Первое место в топе занимает Ольга Бузова. Ее карьера певицы началась очень внезапно и артистка с каждым днем становится все популярнее. Не обращая внимание на недоброжелателей, она продолжает снимать клипы и гастролировать по РФ. Правда, после концертов все чаще поклонники Бузовой говорят, что ожидали "большего".

На втором месте оказалась певица Наталья Чистякова-Ионова, которая больше известна под псевдонимом "Глюкоза". В последнее время она не часто радует поклонников новыми песнями и постоянно провоцирует пользователей сети откровенными фото.

Третье место занимает певица Нюша, которая начала карьеру еще в 2007 году. Сейчас она не часто появляется на публике, поскольку совсем недавно родила ребенка.

Четвертое место в топе занимает украинская певица Вера Брежнева. Ведь пользователи сети все чаще критикуют ее за неумение петь.

И пятое место в рейтинге занимает бывшая солистка группы "Серебро" Елена Темникова.

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальная украинская певица Ани Лорак, которая проживает в Москве и активно гастролирует по городам России, спровоцировала волну критики из-за использования фонограммы на концертах.

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