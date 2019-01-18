''Бессовестная'': Лобода возмутила пошлым фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, удивила подписчиков новым пикантным снимком.

В частности, артистка опубликовала в своем Instagram фото с концерта, где танцевала в откровенном костюме.

"Yesterday (вчера)", – подписала Лобода свой снимок, пообещав продолжение. Стоит отметить, что певица облачилась в блестящий пиджак, с откровенном большим вырезом, в котором отчетливо было видно грудь.

Пользователи обозлились на чересчур откровенный наряд певицы, который едва прикрывал все необходимое, к тому же еще и сверкал. У некоторых даже возникли ассоциации с представительницей профессии, которая предоставляет интимные услуги.

"С*ськи растеряешь", "Про**итутка", "Пошлятина", "Вы похожи на валютную про**итутку", "Оголилась мадам", "Уже обнаглели бессовестные. Надо прикрывать наготу. Где наш Сталин", – возмутились в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Лобода войдет в состав жюри песенного конкурса "Голосю Дети" в России.

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