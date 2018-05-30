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Бессона обвинили в изнасиловании: раскрыта ложь пострадавшей

1.3тЧитать новость на украинском

Актрису Сэнд Ван Рой, которая обвинила французского режиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона в изнасиловании, уличили во лжи.

Ранее артистка утверждала, что режиссер накачал ее наркотиками, в связи с чем следствие провело токсикологический анализ крови пострадавшей. О его результатах рассказало издание Le Figaro.

Сэнд Ван Рой утверждает, что они с Люком встретились в отеле, где Бессон угостил ее чаем. По словам актрисы, в напитке было что-то подсыпано - актриса почувствовала слабость и потеряла сознание. Когда девушка очнулась, она поняла, что была изнасилована.

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Публикация от Sand Van Roy (@sandvanroy)

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Однако следствие установило, что следов наркотических веществ в крови якобы пострадавшей найдено не было.

Кроме того, сам Бессон отрицает, что они с Ван Рой были любовниками. При этом они действительно были знакомы - девушка снималась в эпизодических ролях его фильмов.

Люк Бессон

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая культового кинорежиссера Романа Полански, который проходит по делу о растлении несовершеннолетней, исключили из американской Академии кинематографических искусств и наук.

Персона
Люк Бессон
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