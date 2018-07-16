В честь папы из Rammstein? Лобода впервые назвала имя дочери

Украинская поп-певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, впервые раскрыла имя младшей дочери.

Девочка получила имя Тильда. Об этом исполнительница рассказала в новом номере журнала "HELLO!", который вышел 16 июля.

Отметим, что СМИ неоднократно приписывали отцовство солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну. Так что их имена довольно похожи.

Также Лобода затронула другие личные темы, поведав о солисте Rammstein Тилле Линдеманне, первых месяцах после родов, старшей дочке Евангелине и о многом другом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, певица родила вторую дочь в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса (США). Роды принимали сразу девять специалистов, при этом в родильном зале артистка находилась одна.

На страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода была беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Неоднократно в сети обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тиля Линдеманна используется "для отвода глаз".