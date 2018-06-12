Беременная Тарабарова раскрыла пол первенца

Украинская поп-певица Светлана Тарабарова, которая несколько месяцев скрывала, что ожидает первенца, раскрыла пол ребенка.

Соответствующим признанием артистка поделилась на личной странице в Instagram.

"Да, это мальчик!" - коротко прокомментировала Тарабарова свое фото на обложке глянца.

Всего за час снимок артистки собрал более 2 тыс. лайков, фолловеры Тарабаровой оставили под постом ряд теплых комментариев.

"Волшебная", "Такая милая фотография, счастья вам", "Очень хорошо выглядите, Света", - отметили они.

Новости Беременная Шоптенко снялась в нежной фотосессии для глянца

Напомним, о положении 27-летней Светланы Тарабаровой стало известно в мае этого года. К тому моменту артистка уже находилась на шестом месяце беременности.

В октябре 2016 года певица вышла замуж за своего концертного директора Алексея Бондаря, который оказался старше ее на 14 лет. Позже пара провела медовый месяц в Риме.

Смотрите также на OBOZREVATEL, как беременная Светлана Тарабарова впервые вышла в свет.