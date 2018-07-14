Беременная рэп-звезда полностью оголилась на камеру: фотофакт

Известная американская рэперша Карди Би (Cardi B) продемонстрировала откровенные снимки, на которых изображена на последнем месяце беременности полностью обнаженной.

Артистка опубликовала два эротических снимка незадолго до родов: вскоре 25-летняя певица родила дочку. Эротические фото опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

Публикация от Cardi B Official IG (@iamcardib) 11 Июл 2018 в 12:20 PDT

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Фанаты исполнительницы были в восторге от ее снимков. Всего за день они собрали более 10 миллионов лайков и тысячи комментариев.

Публикация от Cardi B Official IG (@iamcardib) 11 Июл 2018 в 7:36 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2018 года рэп-звезда Cardi B вошла в список 100 самых влиятельных людей мира по версии издания Time.