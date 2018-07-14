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СпортLady

Беременная рэп-звезда полностью оголилась на камеру: фотофакт

3.1тЧитать новость на украинском

Известная американская рэперша Карди Би (Cardi B) продемонстрировала откровенные снимки, на которых изображена на последнем месяце беременности полностью обнаженной.

Артистка опубликовала два эротических снимка незадолго до родов: вскоре 25-летняя певица родила дочку. Эротические фото опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

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Фанаты исполнительницы были в восторге от ее снимков. Всего за день они собрали более 10 миллионов лайков и тысячи комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2018 года рэп-звезда Cardi B вошла в список 100 самых влиятельных людей мира по версии издания Time.

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