Беременная Лобода уехала рожать в США

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно рассказала о своей беременности, улетела в Лос-Анджелес (США), где планирует родить второго ребенка.

Артистка показала свой роскошный особняк в американском мегаполисе, а также панорамы ночного города. Она отметила, что они (вероятно, речь идет о ней и ее пока что не родившемся ребенке, - Ред.) "нашли свой дом". Cнимки Светлана разместила в Stories на своем Instagram-аккаунте.

"Именно здесь, в Лос-Анджелесе, мы нашли свой дом", - подчеркнула певица.

Беременная Светлана Лобода Instagram @lobodaofficial

По данным некоторых СМИ, Светлана Лобода прилетела в США для того, чтобы родить второго ребенка, который должен появиться на свет в мае. Вероятно, роды будут проходить в клинике, где в свое время рожали Мадонна, Виктория Бекхэм и Алсу.

Светлана Лобода в Лос-Анджелесе Instagram @lobodaofficial (Stories)

Светлана Лобода в Лос-Анджелесе Instagram @lobodaofficial (Stories)

О том, кто все-таки является отцом ребенка, певица до сих пор умалчивает.

Как сообщал "Обозреватель", в российских СМИ появилась информация, что популярная поп-исполнительница Светлана Лобода беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein ("Рамштайн") Тилля Линдеманна.