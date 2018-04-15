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Беременная Лобода сверкнула шикарной грудью

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Украинская певица Светлана Лобода, которая на данный момент беременна вторым ребенком, порадовала поклонников снимком, на котором видно ее роскошную грудь.

В кадре, опубликованном в Instagram, артистка запечатлена в черной майке с глубоким декольте, которое подчеркивает достоинства фигуры Лободы.

Судя по подписи к фотографии, она была сделана на одном из крупнейших и самых известных музыкальных фестивалей мира - Coachella, который проводят в Лос-Анджелесе.

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Туда же в марте уехала Светлана для подготовки к родам. Недавно певица показала, как проводит время в роскошном особняке, который обходится ей в сумму порядка 450 тыс. гривен в неделю.

#Coachella 🤷‍♀️

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Подписчики артистки бурно отреагировали на снимок и принялись рассыпаться в комплиментах по поводу внешности Лободы.

Как сообщал "Обозреватель", называть имя отца второго ребенка артистка отказывается. Однако в сети и на страницах таблоидов ходят слухи, что забеременела Лобода от вокалиста знаменитой немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Персона
Светлана Лобода (LOBODA)
Место
СШАЛос-Анджелес
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