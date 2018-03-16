Беременная Лобода снялась в российской рекламе

Опальная украинская певица Светлана Лобода, которая призналась на сцене Кремля, что находится на седьмом месяце беременности, снялась в рекламе российской музыкальной премии канала RU.TV.

Рекламный ролик, приглашающий россиян присоединиться к мероприятию появился на странице артистки в Facebook.

"LOBODA приглашает лично тебя 26 мая на Восьмую Русскую музыкальную Премию телеканала RU.TV!", - прокомментировали видео авторы поста.

На видео певица рассказывает о запланированном мероприятии в одном из клубов Москвы.

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Напомним, Светлана Лобода подтвердила слухи о беременности и отправилась в отпуск. Насколько можно судить по активности артистки в соцсетях, сейчас она находится в Лос-Анджелесе (США), где и планирует родить второго ребенка.

При этом называть имя отца артистка отказывается. Однако в сети и на страницах таблоидов ходят слухи, что забеременела Лобода от вокалиста знаменитой немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.

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