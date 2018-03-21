Беременная Джамала растрогала фанов новой лирической песней

Украинская певица Джамала представила в сети новый сингл "Крила", получивший теплые отзывы ее поклонников.

Релиз новой лирической песни исполнительницы состоялся 21 марта на ее канале в YouTube.

В описании к песне отмечается, что Джамала не только исполнила композицию, но и написала к ней музыку. Автором слов стала Татьяна Милимко. В сети композиция стремительно набирает прослушивания.

"Восхитительная песня", "До мурашек", - отметили в комментариях.

В новой песне фаны певицы усмотрели призыв к добрым действиям. Хвалебными оценками поделились и слушатели артистки из-за рубежа, пригласив Джамалу с концертами в Техас (США).

"Еще одна великолепная песня", - указали в дискуссиях.

Напомним, ранее стало известно, что родит Джамала весной. Победительница "Евровидения-2016" призналась, что планирует еще нескольких детей, однако наотрез отказалась говорить, какого пола будет ее первенец.

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