УкрEngРус
Регистрация
СпортДля неё

Беременная Джамала растрогала фанов новой лирической песней

1.3тЧитать новость на украинском

Украинская певица Джамала представила в сети новый сингл "Крила", получивший теплые отзывы ее поклонников.

Релиз новой лирической песни исполнительницы состоялся 21 марта на ее канале в YouTube.

В описании к песне отмечается, что Джамала не только исполнила композицию, но и написала к ней музыку. Автором слов стала Татьяна Милимко. В сети композиция стремительно набирает прослушивания.

"Восхитительная песня", "До мурашек", - отметили в комментариях.

Новости
Джамала засветила беременный животик: фотофакт

В новой песне фаны певицы усмотрели призыв к добрым действиям. Хвалебными оценками поделились и слушатели артистки из-за рубежа, пригласив Джамалу с концертами в Техас (США).

"Еще одна великолепная песня", - указали в дискуссиях.

Напомним, ранее стало известно, что родит Джамала весной. Победительница "Евровидения-2016" призналась, что планирует еще нескольких детей, однако наотрез отказалась говорить, какого пола будет ее первенец.

Читайте также на "Обозревателе", как Джамала случайно рассекретила пол первенца.

Персона
Джамала
Место
Украина
Объект
Youtube
Поделиться в Facebook

Наши блоги