Беременна? Леся Никитюк внезапно засветила круглый живот

Украинская телеведущая, звезда проектов "Хто зверху?" и "Хто проти блондинок" на Новом канале Леся Никитюк, засветила округлившийся живот.

Так, в "историях" своего аккаунта в Instagram артистка опубликовала короткий ролик, на кадрах которого звезда крутится у зеркала с заметно "увеличившимся" животиком.

"Может, лучше втянуть? Или оставить все-таки? Для драматургии!" – пошутила ведущая.

Instagram-аккаунт Леси Никитюк

Instagram-аккаунт Леси Никитюк

Отметим, ранее Леся Никитюк призналась, что задумывается о пополнении. По словам ведущей, первые годы жизни своего будущего первенца она планирует провести за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков откровенным фото, на котором смело продемонстрировала грудь.

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