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Беременна? Леся Никитюк внезапно засветила круглый живот

2.8тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая, звезда проектов "Хто зверху?" и "Хто проти блондинок" на Новом канале Леся Никитюк, засветила округлившийся живот.

Так, в "историях" своего аккаунта в Instagram артистка опубликовала короткий ролик, на кадрах которого звезда крутится у зеркала с заметно "увеличившимся" животиком.

"Может, лучше втянуть? Или оставить все-таки? Для драматургии!" – пошутила ведущая.

Беременна? Леся Никитюк внезапно засветила круглый живот

Instagram-аккаунт Леси Никитюк

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Беременна? Леся Никитюк внезапно засветила круглый живот

Instagram-аккаунт Леси Никитюк

Отметим, ранее Леся Никитюк призналась, что задумывается о пополнении. По словам ведущей, первые годы жизни своего будущего первенца она планирует провести за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков откровенным фото, на котором смело продемонстрировала грудь.

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Персона
Леся Никитюк
Теги
Новый каналХто зверху?
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Комментарии на сайте не модерированы
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
И кто же шарик Леське надул?
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