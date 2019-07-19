Беременна? Леди Гага показала заметно округлившийся живот

Американскую поп-певицу Леди Гагу заподозрили в беременности из-за нового фото.

Так, снимок был опубликован в сети. На нем звезда позировала в обтягивающем черном кожаном платье, которое подчеркнуло ее фигуру и в особенности округлившийся живот.

Леди Гага Фото: instagram/ladygaga

Леди Гага Фото: instagram/justjared

Леди Гага Фото: instagram/justjared

Отметим, что в таком наряде Гага появилась в Западном Голливуде, где устроила вечеринку по случаю запуска собственного косметического бренда Haus Laboratories. Пользователи сети сразу же сделали вывод, что Леди Гага беременна, и возможным отцом ребенка является актер Брэдли Купер.

Напомним, что после выхода фильма "Звезда родилась" Куперу и Леди Гаге начали приписывать роман. Их совместное выступление на кинопремии "Оскар" подогрело слухи, поскольку артисты практически постоянно были рядом, обнимались, держались за руки и нежно смотрели друг на друга.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о том, что Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк, с которой он воспитывает дочь, расстались. Причиной разрыва одной из самых красивых пар Голливуда называют певицу Леди Гагу.

Позже СМИ сообщили, что пара рассталась из-за 78-летней матери Купера. У Ирины Шейк возникли напряженные отношения с Глорией Купер, которая вместе с сыном живет в его доме в Лос-Анджелесе.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.