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Беременна? Леди Гага показала заметно округлившийся живот

3.6т Читать материал на украинском

Американскую поп-певицу Леди Гагу заподозрили в беременности из-за нового фото.

Так, снимок был опубликован в сети. На нем звезда позировала в обтягивающем черном кожаном платье, которое подчеркнуло ее фигуру и в особенности округлившийся живот.

Беременна? Леди Гага показала заметно округлившийся живот

Леди Гага

Фото: instagram/ladygaga

Беременна? Леди Гага показала заметно округлившийся живот

Леди Гага

Фото: instagram/justjared

Беременна? Леди Гага показала заметно округлившийся живот

Леди Гага

Фото: instagram/justjared

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Отметим, что в таком наряде Гага появилась в Западном Голливуде, где устроила вечеринку по случаю запуска собственного косметического бренда Haus Laboratories. Пользователи сети сразу же сделали вывод, что Леди Гага беременна, и возможным отцом ребенка является актер Брэдли Купер.

Беременна? Леди Гага показала заметно округлившийся живот
Беременна? Леди Гага показала заметно округлившийся живот
Беременна? Леди Гага показала заметно округлившийся живот

Напомним, что после выхода фильма "Звезда родилась" Куперу и Леди Гаге начали приписывать роман. Их совместное выступление на кинопремии "Оскар" подогрело слухи, поскольку артисты практически постоянно были рядом, обнимались, держались за руки и нежно смотрели друг на друга.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о том, что Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк, с которой он воспитывает дочь, расстались. Причиной разрыва одной из самых красивых пар Голливуда называют певицу Леди Гагу.

Позже СМИ сообщили, что пара рассталась из-за 78-летней матери Купера. У Ирины Шейк возникли напряженные отношения с Глорией Купер, которая вместе с сыном живет в его доме в Лос-Анджелесе.

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Персона
Леди Гага
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