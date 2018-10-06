МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер официально развелись

1.2тЧитать материал на украинском

Известные голливудские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подписали документы о разводе.

Необходимые бумаги были подписаны в доме Гарнер в присутствии адвоката, передает таблоид TMZ.

Теперь, чтобы брак был окончательно расторгнут, документы подадут в суд. Ожидается, что это произойдет до конца года.

Новости
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер с детьми путешествуют по Европе

Напомним, Аффлек и Гарнер поженились в 2005 году. Спустя десять лет пара рассталась, договорившись при этом вместе воспитывать троих общих детей. Как пишут СМИ, отношения в семье разладились из-за пристрастия Аффлека к алкоголю и азартным играм.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер официально развелись

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, новость о том, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер приняли решение не давать ход бракоразводному процессу, обрадовала поклонников звездной пары.

Персоны
Бен АффлекДженнифер Гарнер
Место
СШАГолливуд
Объект
развод
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги