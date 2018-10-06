Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер официально развелись

Известные голливудские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подписали документы о разводе.

Необходимые бумаги были подписаны в доме Гарнер в присутствии адвоката, передает таблоид TMZ.

Теперь, чтобы брак был окончательно расторгнут, документы подадут в суд. Ожидается, что это произойдет до конца года.

Новости Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер с детьми путешествуют по Европе

Напомним, Аффлек и Гарнер поженились в 2005 году. Спустя десять лет пара рассталась, договорившись при этом вместе воспитывать троих общих детей. Как пишут СМИ, отношения в семье разладились из-за пристрастия Аффлека к алкоголю и азартным играм.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, новость о том, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер приняли решение не давать ход бракоразводному процессу, обрадовала поклонников звездной пары.