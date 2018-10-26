Белья заметно не было: украинская поп-звезда явилась в Кремль в откровенном наряде

Украинская поп-дива Вера Брежнева, экс-участница женского трио "ВИА Гра" засветилась в Кремлевском дворце (Москва) на праздновании 22-летия российского канала МУЗ-ТВ.

Как пишет портал "Собеседник", для светского мероприятия знаменитость выбрала весьма откровенный наряд, который, судя по всему, примерила на голое тело.

Перед папарацци Кремля певица позировала в белом платье с высоким вырезом в области бедра и с практически отсутствующей зоной декольте, из-под которой просматривалась грудь исполнительницы.

Свой пикантный образ Брежнева дополнила широким ремнем в области талии и черными босоножками.

Засветилась в Кремле помимо Веры Брежневой еще одна экс-участница некогда популярных "ВИА Гра" Анна Седокова. Что правда, на этот раз певица обошлась без глубоких декольте и коротких платьев.

Седокова пожаловала на вечеринку в кожаных брюках, блестящем топе и массивной куртке.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Вера Брежнева показала поклонникам взрослую дочь-выпускницу. Пользователи сети в который раз указали на их поразительно сходство во внешности.