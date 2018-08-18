"Белая госпожа!" Астафьева показала обнаженное тело

Популярная украинская певица, актриса и модель Playboy Даша Астафьева покорила фанатов, показав им эротический снимок.

На фото Даша позирует в откровенном белье, которое минимально прикрывает ее интимные зоны. Соблазнительный снимок звезда выложила в Instagram.

Фанаты артистки были восхищены смелым, но очень красивым и чувственным изображением, отметив, что фотографии Астафьевой становятся "чем дельше, тем горячее".

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 16 Авг 2018 в 11:28 PDT

Также ее назвали "белой богиней", обладательницей самых сексуальных бедер, и, помимо этого, фолловеры оставили в комментариях сотни комплиментов.

Отметим, за считанные часы фото набрало десятки тысяч лайков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время украинская певица и модель Даша Астафьева часто экспериментирует не только со своей профессиональной деятельностью, но и с образами. Недавно она кардинально сменила имидж: артистка избавилась от своих локонов и сделала прическу "каре". В таком образе исполнительница напоминает легендарную модель и актрису Монику Белуччи.

Помимо этого, с новой прической Даша пикантно воссоздала образ героини Матильды из культового фильма 90-х "Леон", снятого знаменитым режиссером Люком Бессоном, чем вызвала восторг в социальных сетях.