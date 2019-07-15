"Бедный Гарик": Асмус напугала сеть постаревшим видом

31-летняя актриса Кристина Асмус поддалась тренду и поделилась кадром, на котором она изображена в пожилом возрасте.

Так, звезда опубликовала фото в Instagram, на котором ее лицо покрыто морщинами. Она воспользовалась популярной сейчас программой, увеличивающей возраст.

"Побочка от Хлоргексидина", – прокомментировала актриса.

Фото Асмус произвело на поклонников двоякое впечатление. Кто-то не на шутку испугался, увидев старушечье лицо любимой актрисы. Некоторые признались, что не сразу узнали звезду.

"Асмус, ты?", "Кошмар", "Кристина, хватит хлоргексидином пользоватся", "Бедный Гарик", - делятся впечатлениями фанаты.

Instagram@asmuskristina

Instagram@asmuskristina

Instagram@asmuskristina

Однако большинство поклонников оценили новый образ знаменитости, подхватив "шутку юмора". Многие при этом на полном серьезе отметили, что и в старости актриса будет выглядеть замечательно.

"Приложение всех накрыло. Сегодня тоже попробовала. Вы всегда милая!", "Французская бабушка из Парижа", "Смешно. И все равно красивая", "Мои года моё богатство", –восторгаются подписчики.

Instagram@asmuskristina

Instagram@asmuskristina

Instagram@asmuskristina

Instagram@asmuskristina

Instagram@asmuskristina

Напомним, 10 лет назад гримеры на съемках занесли ей клещей, вследствие чего она была вынуждена долгое время лечить кожу. Ей удалось вылечить ужасную сыпь самым обыкновенным "Хлоргексидином".

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса Кристина Асмус снялась в экранизации романа Дмитрия Глуховского "Текст" в обнаженном виде.

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