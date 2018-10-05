"Бджілка уже не та": Алина Гросу засветила откровенное декольте

Украинская певица, которая живет и работает в России, Алина Гросу снова решила удивить своих поклонников фотографиями в облегающем боди с очень глубоким декольте.

Исполнительница опубликовала два снимка в своем Instagram-аккаунте и предложила подписчикам выбрать, какой им нравится больше.

"Выбирай Гросу, 1/2?", - подписала кадр певица.

Реакция фанатов на фото была неоднозначной. Многие из них оставили в комментариях номер снимка, который им понравился больше.

Однако не обошлось и без пошлых комментариев под постом. Больше всего едких фраз пользователи пустили относительно груди звезды.

"У тебя такие Гросу", "Сиськи уже в экран не влезают", "Бджілка уже не та....", "Левые формы лучше", "Обе классные, и левая, и правая".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Алина Гросу показала поклонникам пикантное фото в облегающем боди. Многие фанаты молодой артистки усомнились в том, что яркая внешность девушки естественная.