Бари Алибасов умер: появилась противоречивая информация

В СМИ 5 июня появилась информация, что известный российский продюсер Бари Алибасов, который отравился токсичной жидкостью, умер в институте имени Склифосовского в Москве.

Однако пресс-секретарь артиста Вадим Горжанкин в комментарии "360" сообщил, что это бред, распространяемый в сети.

"Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой. У меня уже знаете, сколько звонков? Но это бред все! У нас завтра с утра будет нормальное, полноценное заявление о его состоянии", — заявил Горжанкин.

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Уточняется, что пресс-секретарь удивился вопросу о смерти алибасова. Он добавил, что знает, откуда пошли такие данные. Горжанкин добавил, что разговаривал с начальником буквально за 15 минут до того, как в сети появилась информация о смерти.

"Мы живем во время фейков, телеграм-каналы хотят раскрутиться. Я разговаривал с ним 15 минут назад. Ему тяжело, но Бари Каримович жив", – еще раз подчеркнул он.

Бари Алибасов Instagram@alibasov_nana

Главный редактор российского Esquire Сергей Минаев извинился за распространение фейковой информации.

"Простите, я увидел два сообщения в ленте о смерти Алибасова и написал об этом у себя. Я приношу свои извинения родственникам и близким Бари Алибасова. Я повёл себя как му*ак", – написал он.

Тем временем, Telegram-канал Mash сообщил, что Алибасов впал в кому. "Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Все из-за осложнения тяжёлых заболеваний, которые артист подхватил много лет назад".

В свою очередь, Telegram-канал "Раньше всех" передал со ссылкой на директора, что Алибасов в тяжелом состоянии, но находится он в сознании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня Бари Алибасов в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован в Москве. Врачи начали бороться за жизнь еще в машине скорой помощи. Выяснилось, что продюсер перепутал токсичное средство для промывки труб с водой и получил сильный ожог пищевода.

Позже появилось видео госпитализации пострадавшего. Как выяснили врачи, он получил четвертую степень ожога желудка. Несмотря на серьезный диагноз, Алибасов утром находился в сознании и даже пытался шутить, хотя ему тяжело было разговаривать. Продюсер мог дышать самостоятельно.

Врачи также рассказали, что лечение может затянуться, так как у него началась общая интоксикация, потому что жидкость всасывалась в кровь. В связи с этим сначала пациентом занялись токсикологи, а после возможно вмешательство хирургов.

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