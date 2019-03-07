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"Бабушка, где грудь?" Оголенную Собчак жестко высмеяли в сети

27.4тЧитать материал на украинском

Российская телеведущая журналистка Ксения Собчак показала откровенный снимок в сети, из-за чего вызвала насмешки со стороны пользователей.

Так, звезда предстала перед камерами в неожиданном образе, надев кожаную куртку на голое тело. Горячий снимок опубликован в Instagram.

Фанаты артистки бурно отреагировали на ее оголенное фото, раскритиковав ее в комментариях. Многие посмеялись над фигурой Собчак, особенно над ее грудью.

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"Бабушка без груди... Впрочем, не только без груди, но и без многого важного", – написали фолловеры.

"Где грудь? Это мужчина или женщина? Каким боком она хороша?" – добавили другие.

"Бабушка, где грудь?" Оголенную Собчак жестко высмеяли в сети

"Бабушка, где грудь?" Оголенную Собчак жестко высмеяли в сети

"Бабушка, где грудь?" Оголенную Собчак жестко высмеяли в сети

"Бабушка, где грудь?" Оголенную Собчак жестко высмеяли в сети

"Бабушка, где грудь?" Оголенную Собчак жестко высмеяли в сети

"Бабушка, где грудь?" Оголенную Собчак жестко высмеяли в сети

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Персоны
Ксения СобчакКсенія Собчак
Тег
Новости России
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