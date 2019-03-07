"Бабушка, где грудь?" Оголенную Собчак жестко высмеяли в сети

Российская телеведущая журналистка Ксения Собчак показала откровенный снимок в сети, из-за чего вызвала насмешки со стороны пользователей.
Так, звезда предстала перед камерами в неожиданном образе, надев кожаную куртку на голое тело. Горячий снимок опубликован в Instagram.
Фанаты артистки бурно отреагировали на ее оголенное фото, раскритиковав ее в комментариях. Многие посмеялись над фигурой Собчак, особенно над ее грудью.
"Бабушка без груди... Впрочем, не только без груди, но и без многого важного", – написали фолловеры.
"Где грудь? Это мужчина или женщина? Каким боком она хороша?" – добавили другие.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети ходят слухи о том, что Ксения Собчак разводится со своим мужем Максимом Виторганом.
В конце 2018-го в сети появились якобы доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
Ксения сначала не комментировала слухи, но потом опубликовала заявление у себя в Instagram.
Виторган, в свою очередь, впервые вышел на публику без кольца на пальце.
Вечером 21 января супруг Собчак избил режиссера Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.
Позже появились подробности драки. В частности сообщалось, что Виторган был пьяным.
Недавно Максим в нецензурной форме высказался о том, как относится к конфликту с Богомоловым и слухам о разводе с Собчак.
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