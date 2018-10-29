Автор хитов Орбакайте и Лепса трагически погиб в ДТП: что произошло

В понедельник, 29 октября в Подмосковье в результате смертельного ДТП погиб известный композитор Владимир Бородин, который является автором хитов многих российских и советских звезд.

Музыканту было 52 года. Вместе с ним в машине находились его сын и невестка, которые были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, пишет "СтарХит".

Причина произошедшей аварии пока не называется. Вполне возможно, что водитель просто не справился с управлением транспортным средством из-за усталости.

Владимир Бородин СтарХит

Отметим, композитор Владимир Бородин хорошо известен в российском шоу-бизнесе. Он является автором песен Кристины Орбакайте, Григория Лепса, Татьяны Булановой, Алексея Глызина и многих других артистов. Ему принадлежат такие хиты, как "Сто дней до приказа", "Поздний вечер в Сорренто" и еще несколько десятков композиций.

Пока родственники и друзья Бородина не комментируют обстоятельства трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 26 октября на 74-м году жизни умер легендарный российский актер Николай Караченцов. Последние два дня жизни актер находился в очень тяжелом состоянии и практически не приходил в сознание. Супруга артиста Людмила Поргина рассказала о смерти и последних днях жизни мужа, отметив, что он "держался до последнего, хоть и мучился".

Караченцова похоронили в понедельник, 29 октября в Москве на Троекуровском кладбище.