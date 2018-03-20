Автор хитов Козловского и "ВИА Гры" презентовала сольный проект

Автор хитов "Юра, прости", "Квітка душа", "Любовь в большом городе" Дианна Гольдэ представила сольный проект.

Больше 20​-​ти лет Дианна писала тексты ​песен, которые становились​ ​хитами​. Так, ее работы - в репертуаре Ани Лорак, Олега Скрипки, Софии Ротару, Светланы Лободы, Верки Сердючки, Валерия Меладзе, Виктора Павлика, Виталия Козловского, Ирины Билык, "ВИА Гры", "НеАнгелов" и многих других.​

Дианна Гольдэ

В воскресенье, 18 марта, в ресторане Boho Kyiv Гольдэ презентовала свой сольный проект. Зрителям певица представила три новых сингла из дебютного ЕР "Ради тебя".

"Песни хороши тогда, когда каждый может найти в них частичку себя, ведь в любой момент жизни может появиться человек, ради которого ты можешь даже запеть", - прокомментировала артистка.

Мероприятие прошло под лозунгом "Троянд багато не буває", что стало интересной фишкой, ведь все мужчины дарили певице букеты роз.

Дианна Гольдэ

Послушать сольный проект Дианны Гольдэ можно здесь:

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинская певица Наталья Мирная выступила против насилия в семье новой песней.