Автобус группы Ріаnобой попал в жуткое ДТП: есть пострадавшие

Туровый автобус группы Ріаnобой попал в жуткую аварию на автодороге Киев-Чоп в Бродовском районе Львовской области, в результате которого пострадало десять человек.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 15 июня. О ДТП рассказала сестра лидера Ріаnобой Дмитрия Шурова Ольга, написав пост на своей странице в Facebook.

Ольга Шурова отметила, что авария произошла по вине водителя другого микроавтобуса, который ехал навстречу и врезался в бус их коллектива. Однако, сейчас задержан водитель автобуса популярной группы, которому, по ее словам, "пытаются повесить вину".

Помимо информации об аварии и фото, Ольга также разместила просьбу о помощи в поиске свидетелей происшествия.

"На фото - остатки нашего турового микроавтобуса, который попал в страшное ДТП (без нас, с другими пассажирами) по вине другого водителя, который выехал на встречную полосу. Сейчас наш водитель находится в СИЗО, потому что сторона виновника пытается повесить вину на него", - написала Шурова.

По информации СМИ, в результате ДТП погиб один человек, еще девять - серьезно травмированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, гитарист известной украинской группы Pianoбой Вова Павловский попал в ДТП в центре Киева с участием автомобиля на еврономерах.