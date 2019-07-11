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Atlas Weekend 2019: стало известно, кто заменит хедлайнера A$AP Rocky

1.5т Читать материал на украинском

Организаторы масштабного музыкального фестиваля Atlas Weekend-2019 нашли замену хедлайнеру A$AP Rocky, которого арестовали из-за нападения на человека.

На официальной странице мероприятия в Facebook рассказали, что долгожданного рэпера заменит исполнитель с похожем псевдонимом – A$AP Ferg.

A$AP Rocky

A$AP Rocky

BBC

"Хедлайнер изменился, но настроение вечера остается настолько же ярким. Брат за брата: мощный A$AP Ferg на Main Stage 13 июля", – сообщили организаторы.

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Исполнитель представляет хип-хоп группу ASAP Mob. В 2013 году вышел его дебютный альбом, мгновенно став популярным. Второй альбом попал на 9 позицию в Billboard 200.

Atlas Weekend 2019: стало известно, кто заменит хедлайнера A$AP Rocky

Напомним, A$AP Rocky задержали в Стокгольме в ночь на 3 июля. Музыканту инкриминировали нападение на человека и нанесение телесных повреждений. В свою очередь, музыкант и его представители утверждают, что стали в городе жертвами неизвестных парней, которые вели себя агрессивно. Словесная перепалка закончилась дракой, в которой рэперу и его бодигардам пришлось себя защитить.

Организаторы Atlas Weekend пока никакого заявления об отмене выступления не делали. В то же время, организаторы испанского фестиваля Solar, где рэпер должен был выступить 19 числа, уже сообщили, что будут искать ему замену.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полный список хедлайнеров и подробности о фестивале Atlas Weekend-2019.

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Тема
Фестивали и концерты
Место
Украина Киев
Теги
музыка рэпер
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