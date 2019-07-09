Atlas Weekend 2019: программа фестиваля на первый день

9 июля в Киеве стартовал самый масштабный музыкальный фестиваль Украины и один из самых знаменитых оpen-air Восточной Европы Atlas Weekend-2019.

Фестиваль "Атлас Викенд" проходит на территории на ВДНХ. Он продлится до 14 июля включительно. OBOZREVATEL собрал полезную информацию об Atlas Weekend в этом году: расписание на 9 июля, билеты, как будет работать общественный транспорт, карта фестиваля и другое.

Отметим, традиционно первый день фестиваля является "Днем украинской музыки" – вход будет свободным для всех посетителей.

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Кто выступит 9 июля: список участников и расписание

Концерт на главной сцене начнется с 15:00. Там выступят 25 украинских исполнителей. В числе хедлайнеров первого дня – Mozgi, София Ротару, Настя Каменских (NK), DZIDZIO,ALEKSEEV. На других сценах выступят ONUKA, Скай, O Torvald, YUKO, и многие другие украинские музыканты.

Подробное расписание и карта фестиваля:

Main Stage & West Stage

East Stage & North Stage

Garden Stage & Kurenivka Stage

Burn Stage & Borjomi Active Stage

Другие сцены на "Атлас Викенд":

1 – Burn Stage; 2 – North Stage; 3 – Pepsi & Lays Stage; 4 – Night Stage; 5 – West Stage; 6 – Z-games Stage; 7 – Main Stage (главная сцена); 8 – East Stage; 9 – Kurenivka Stage (подробнее смотрите на карте фестиваля ниже).

Отметим, согласно карте, предоставленной организаторами, на фестивальной территории, помимо девяти сцен также будут функционировать 11 баров, большой фудкорт и более 30 зон для отдыха и работы (бассейн, кемпинг, пресс-зона, детская зона, медпункт и др).

Билеты на Atlas Weekend-2019

Можно купить несколько видов билетов: на 1 день, на 3 дня, абонемент на все дни, ночной билет на выступления диджеев. Есть обычная и vip-версия для тех, кто хочет наблюдать за главной сценой с огражденной площадки с баром и под навесом.

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Как будет работать транспорт

В первый день фестиваля, 9 июля, а также 12 июля транспорт будет ходить дольше. В частности, киевский метрополитен продлил работу на час. Если обычно станция метро на ВДНХ закрывается в 23:55, в эти два дня можно успеть на метро до 00:55. Это сделали, чтобы посетителям фестиваля было удобнее добираться домой после концертов на главной сцене

Также дополнительно отметим, что территория фестиваля построена с учетом потребностей семей с детьми и людей с инвалидностью. Организаторы обеспечат бесплатный вход участникам АТО, гостям в возрасте от 65 лет и детям до 12 лет.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полный список хедлайнеров и подробности о фестивале Atlas Weekend-2019. Читайте об этом по ссылке.

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